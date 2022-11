De eerste vluchtelingen zijn er net gesetteld, toch moeten ze binnen vijf maanden alweer weg uit de crisisnoodopvang aan de Nijmeegse d'Almarasweg. De tijdelijke locatie waar ruim tweehonderd asielzoekers terechtkunnen, blijkt uiterlijk eind maart op slot te gaan.

Dat wordt duidelijk uit een brief die burgemeester Hubert Bruls en zijn wethouders deze week aan de gemeenteraad van Nijmegen sturen. De opvang ‘moet uiterlijk per 1 april 2023 beëindigd zijn, of zoveel eerder als mogelijk’, zo schrijven zij. Tot dusver was voor het grote publiek onduidelijk hoe lang de pas geopende noodopvang bij een voormalige manege in de wijk Brakkenstein open kon blijven.

Het Brakkenstein-besluit hangt samen met landelijk gesteggel over de vluchtelingencrisis. De voorbije tijd hebben veiligheidsregio’s crisisnoodopvang geregeld, maar zij willen dat het Rijk de regie terugpakt. Staatssecretaris Eric van der Burg moet van de veiligheidsregio’s uiterlijk op 1 januari een duidelijk plan hebben voor opvang en verdeling van vluchtelingen. Per 1 april zou vervolgens alle crisisnoodopvang door de veiligheidsregio’s moeten worden gestopt óf overgedragen aan het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Dat kán betekenen dat huidige crisisopvanglocaties van de veiligheidsregio’s straks worden voortgezet door het COA. In Nijmegen is daar echter geen sprake van. Burgemeester Bruls en zijn wethouders zeggen ‘geen mogelijkheden te zien om op deze locatie een noodopvang of reguliere opvang te realiseren’.

Een vergunning voor langduriger opvang op deze plek is waarschijnlijk niet zo een, twee, drie geregeld – leert navraag bij de gemeente. Nu wordt dat tijdelijk gedoogd

De opvangplek in Brakkenstein is bedoeld om het overvolle aanmeldcentrum voor vluchtelingen in Ter Apel te ontlasten. Op en rond de oude manege kunnen in totaal 225 asielzoekers terecht. De eerste zestig vluchtelingen hebben er afgelopen week hun intrek genomen.