Een achttienjarige Nijmegenaar die ervan wordt verdacht dat hij afgelopen juli tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen een negentienjarige Wijchenaar met een mes neerstak, is op vrije voeten gesteld in afwachting van zijn berechting.

Dat werd dinsdag duidelijk bij de rechtbank in Arnhem. De rechtszaak stond pro forma op de rol, zodat onder meer kon worden bekeken of zijn voorlopige hechtenis nog moest voortduren. Maar uiteindelijk ging de zaak niet door. De Nijmegenaar was al geschorst, liet de rechtbank weten. Kortom: hij is al op vrije voeten. Op welke gronden, is niet duidelijk gemaakt.

De Wijchenaar zou in een uitgaansgelegenheid in zijn onderbuik zijn geraakt en meerdere darmperforaties hebben opgelopen. Hij meldde zich die nacht rond drie uur zelf bij de politiepost en vertelde dat hij was neergestoken. Er werd een ambulance gebeld en hij werd overgebracht naar het ziekenhuis.

Het Openbaar Ministerie verwijt de Nijmegenaar een poging tot doodslag en - als dat niet bewezen kan worden - het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.

Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld.