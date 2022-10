Mogelijk wordt de vrijwillige ouderbijdrage voor arme gezinnen in Nijmegen toch weer door de gemeente betaald. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil dat deze kinderen geen schoolreisjes of schoolfeesten missen.

Want dat is wat er dreigt te gebeuren, lieten Nijmeegse basisscholen met veel arme kinderen deze zomer weten aan de gemeente. Op sommige scholen werd wel de helft van alle ouderbijdragen via Stichting Leergeld door de gemeente betaald, maar dat gebeurt vanaf dit jaar niet meer. De scholen zelf hebben geen geld om de tekorten aan te vullen.

D66 vreest dat het leidt tot een verdere tweedeling in de samenleving. Raadslid Léonie Janssen: "Enerzijds zijn er scholen die luxe schoolreisjes kunnen verzorgen, anderzijds krijgen sommige scholen de pepernoten voor een eenvoudig Sinterklaasfeestje niet eens meer gefinancierd. Dat is schrijnend en niet uit te leggen."

Voor arme kinderen wordt hun ontwikkeling zo alsmaar schraler, schetst het raadslid. "Ouders hebben zelf niet de financiële middelen om uitjes te betalen voor hun kinderen, maar kunnen ook de ouderbijdrage niet opbrengen. Daardoor krijgen die kinderen ook vanuit school niet meer de kans om een dagje uit te gaan, of een feestdag te vieren. De wijk waarin je woont, bepaalt dus welke kansen je als kind op school krijgt. Dat mag nooit de bedoeling zijn."

Samen met vijf andere partijen vraagt D66 het stadsbestuur om in 2023 toch weer de ouderbijdrage te betalen voor gezinnen die het zelf niet op kunnen hoesten. Ook wordt het stadsbestuur verzocht om een structurele oplossing voor het probleem te zoeken.