Wie de afgelopen weken een rondje maakte door het Kronenburgerpark, is het al opgevallen. De Kruittoren, blikvanger van het park, staat in de steigers.

Het bovenste deel van de dertig meter hoge toren is tot eind november gewikkeld in rood gaas. Daarachter wordt hard gewerkt. De dakbedekking, het metsel-, voeg- én schilderwerk wordt hersteld. Daaronder vallen onder andere de rood witte deurtjes. De windvaan wordt ook meegenomen en wordt opnieuw verguld.

De opknapbeurt was hard nodig, vertelt Robin Koot van Stichting Monumentenbezit. "De toren is geheel opgebouwd in metselwerk dat aan de kantelen van de bovenste weergang gebreken vertoont. Diverse stenen zijn er al uitgehaald, andere liggen los en voegwerk ontbreekt. We voeren onderhoud uit om dit te herstellen en op lange termijn vochtdoorslag en blijvende schade te voorkomen."

De kruittoren dateert uit 1426 en maakte ooit deel uit van de Nijmeegse verdedigingswerken uit de middeleeuwen. De toren is inmiddels het enige overblijfsel van de omwalling die omstreeks 1880 werd gesloopt. Tegenwoordig biedt het onderdak aan het Grootmoeders Keukenmuseum, met horeca, van Joset van Dinteren.