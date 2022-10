Een verwarde man heeft zaterdagavond rond 21.30 uur geprobeerd het Holland Casino aan het Groene Balkon in Nijmegen te overvallen. Hij heeft daarbij een wapen getrokken. Op camerabeelden is een mes te zien.

Volgens een woordvoerder van het casino trok de man het wapen bij de receptie en is het personeel zeer geschrokken. Voor hen is nazorg geregeld. Voor zo ver bekend raakte niemand gewond. Gasten van het casino zouden amper wat van het incident hebben meegekregen en zijn ook niet bedreigd.



Volgens de woordvoerder heeft het bedreigde personeel goed gereageerd en de man weinig aandacht gegeven. Daarop is hij weer naar buiten gelopen. "We zijn trots op het personeel", zegt de woordvoerder. "Ze hebben volgens het protocol gehandeld."



Meerdere eenheden van de politie kwamen op de melding af. Ondertussen was de man onverrichterzake zonder buit naar buiten gelopen, waar agenten hem aanhielden. Daarbij pleegde hij geen verzet. Het gaat om een 49-jarige man uit Malden. In zijn tas vond de politie een mes.



Het casino bleef zaterdagavond gewoon open.