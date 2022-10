Een bedrijfswagen heeft zaterdagavond in Nijmegen flinke schade opgelopen bij een brand.

Het busje stond waarschijnlijk met pech langs de Teersdijk in Nijmegen toen rond 19.40 uur de brand werd ontdekt. De brandweer heeft de wagen open moeten breken om de vlammen de kunnen blussen.



De eigenaar is ingelicht door de politie, waarschijnlijk is de brand aangestoken.