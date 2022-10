In een linnenkast in gebouw De Burcht 'Wilg 'op het terrein van Pluryn aan de Nijmeegsebaan in Groesbeek is vrijdagochtend brand ontstaan. De Nijmeegse brandweer rukte uit om de brand te blussen. Bewoners moesten tijdelijk hun kamers verlaten. Er vielen geen gewonden.

Bij aankomst van de brandweer had de groepsleiding al geprobeerd de brand in de linnenkast te blussen, maar dat bleek niet te lukken. De brandweerlieden hadden het brandje snel onder controle. De schade bleef beperkt tot een stapel handdoeken, wat waterschade en de nodige rookontwikkeling. De brandweer het pand tijdelijk ontruimd. Nadat de gang geventileerd was konden de bewoners weer terug naar hun kamers. De brand zou zijn veroorzaakt door een van de bewoners. De politie heeft een onderzoek ingesteld. Op dit moment is niet bekend of er iemand is aangehouden. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen