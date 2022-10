Op de A73 ter hoogte van Cuijk zijn vrijdagmiddag een auto en een bedrijfsbus op elkaar gebotst. Daarbij raakte de bestuurster van de auto lichtgewond.

Door de aanrijding en de hulpverlening die erop volgde, is een file ontstaan van 9 kilometer. Bestuurders moeten rekening houden met een vertraging van een half uur. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het verkeer rijdt langzaam in de richting van Nijmegen. Wat de oorzaak van het ongeval is geweest, is nog niet duidelijk.