De rust is (voorlopig) wedergekeerd in het Nijmeegse krakerscollectief Jantien. Nadat de politie en krakers meerdere keren tegenover elkaar stonden, is het nu tijd 'om op adem te komen.'

"Iedereen is in ruste", bevestigt een lid van Jantien dat anoniem wil blijven ('anders krijg ik nooit een huis'). "De komende dagen zullen er geen directe acties worden opgezet door ons."

Het collectief kraakte afgelopen zaterdag het oude pand van Extase, aan de Grotestraat in hartje Nijmegen. De politie brak de deur van het pand open met een stormram om de actie te beëindigen. uit onvrede met het politieoptreden probeerde de groep maandagmiddag het pand voor een tweede keer te kraken. Ook toen leidde dat tot een confrontatie met de politie.

De voor- en achteringang van het pand in hartje Nijmegen is inmiddels helemaal dichtgetimmerd door de politie. "Of het ook echt niet toegankelijk is, moeten we nog maar even zien", reageert de kraker. Nadat het collectief het pand zaterdag kraakte, kon het rekenen op steun van GroenLinks.



'Handhaven op kraken in plaats van leegstand aanpakken, is de wereld op zijn kop. Zeker in tijden van grote woningnood', twitterde de Nijmeegse afdeling. Het collectief en de partij zijn inmiddels met elkaar in gesprek.

De krakersactie van Jantien is niet de enige. De afgelopen tijd werd er ook in Amsterdam en Utrecht weer volop gekraakt. Er wordt zelfs gesproken van een 'stevige revival' van de kraakscene. Volgens de Nijmeegse krakers zijn de acties van de afgelopen weken niet georganiseerd. "Het zijn allemaal individuele acties geweest, maar we steunen elkaar wel."