In de nacht van dinsdag op woensdag is een auto in de fontein op het Takenhofplein beland. De bestuurder verklaarde de rotonde en fontein met vijver op het plein niet gezien te hebben. Een getuige belde de politie en schoot te hulp.

De automobilist reed stadinwaarts op de Wijchenseweg en belandde met zijn voertuig in het water. De politie liet de bestuurder blazen, maar er bleek geen sprake van alcoholgebruik. Een berger takelde de auto uit het water. Hiervoor moest de automobilist eerst weer zijn auto in, om het voertuig enkele meters naar voren te rijden. Daarna sleepte een berger de auto weg.