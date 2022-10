Er zijn alleen minderjarige jongens naar het pand aan de Kasteelhof in Groesbeek gekomen. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) ging er in eerste instantie van uit dat er ook meisjes naar Groesbeek zouden komen.

Verder was er in eerste sprake van de opvang van 60 minderjarige asielzoekers. Dat zijn er 50 geworden, zo meldt de gemeente Berg en Dal. De jongens zijn tussen de 13 en achttien jaar, de meesten zijn tussen de 15 en achttien jaar, voor het merendeel uit Syrië. Het zijn jongens die zonder ouders of andere begeleiders in Nederland zijn aangekomen om asiel aan te vragen. De noodopvang is aan de Kasteelhof 2 en 4 in Groesbeek.

De opvanglocatie is een voormalig gezinsvervangend tehuis. De opvang op deze plek is vooralsnog voor een jaar. Vanwege de privacy van de tijdelijke bewoners en de coronarichtlijnen is de opvang alleen toegankelijk voor de tijdelijke bewoners en medewerkers.

Alle kinderen in Nederland vallen tot hun achttiende onder de Leerplichtwet, dus ook die in de noodopvang. Het aanbieden van onderwijs en zorgen dat kinderen er gebruik van maken is een gemeentetaak. Naar welke scholen ze gaan is nog niet bekend.