Er zouden twintig tot dertig krakers in het pand van het voormalige café Extase in de Grotestraat in Nijmegen zitten. De politie was er zaterdag aanwezig om het gebouw te ontruimen.

De groep krakers noemt zichzelf 'een diverse groep met verschillende achtergronden, allemaal geraakt door de woningnood', in een brief die zij zelf verspreidden. Ze hebben sinds donderdag 20 oktober bezit genomen van het oude café en de verdiepingen erboven. Ze wilden het pand gebruiken om te wonen, maar ook om activiteiten te organiseren, zeggen ze. Ze vinden dat er te veel woningen leegstaan en beschouwen het als hun nieuwe thuis. De krakers wilden volgens de brief graag in gesprek met de eigenaren van het gebouw en de gemeente, maar daar lijkt geen gehoor aan te zijn gegeven. De politie is zaterdag aan het einde van de middag verschenen voor de deur en lijken niet van plan weg te gaan voordat de krakers zijn verdwenen. Agenten breken de gebarricadeerde voordeur open, maar dat kost ze wel behoorlijk wat moeite. Met een soort stormram lukt het twee mannelijke agenten uiteindelijk om de deur te forceren. Ondertussen wordt een omstander aangehouden, omdat de man een agent racistisch zou hebben bejegend. Tijdens zijn arrestatie riep hij 'dat er zoveel mogelijk foto's moeten worden gemaakt van dit schorem'. Het gaat om een zestigjarige Nijmegenaar. Als de politie eenmaal binnen is, blijkt dat er geen krakers aanwezig zijn in het gebouw. Agenten halen spandoeken weg en sluiten de ramen op de bovenste verdieping. De linten om toeschouwers op afstand te houden worden weer opgerold. Het onderzoek naar wie en waar de krakers zijn, gaat verder.