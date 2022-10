Tijdens de herfstvakantie een dagje winkelen in Nijmegen vanuit Druten of Millingen? Wie met de bus naar de stad wil, doet er goed aan zijn reis vooraf te plannen. Breng rijdt die week volgens de zomerdienstregeling.

Op de meeste lijnen rijden tussen 24 en 28 oktober slechts twee bussen per uur. De tijdelijke dienstregeling is op de halteborden te vinden in de kolom 'zomer'.

In een verklaring schrijft moederbedrijf Hermes dat het door de dienstregelingen in de herfstvakantie te terug te schroeven probeert 'onvoorziene uitval van ritten door tekort aan personeel tot een minimum te beperken'.

Scholen dicht

Omdat in deze periode de basis- en middelbare scholen dicht zijn, kiest de vervoerder ervoor alle scholierenlijnen in de remise te houden. Het gaat daarbij om de lijnen 70, 71, 76, 77 en 78. Nog twee andere lijnen worden tijdelijk helemaal geschrapt:

- Lijn 12: Nijmegen Station NS - Druten Busstation. Alternatief: lijnen 85 en 89.

- Lijn 82: Nijmegen Station NS - Millingen aan de Rijn. Alternatief: lijn 80.

Ook de universiteit en hogeschool komen in de herfstvakantie goeddeels tot stilstand. Daarom past Breng ook de dienstregeling van de pendelbus op lijn 10 aan:

- 08.00-10.00 uur en 16.00-18.00 uur: 9 ritten per uur

- 10.00-16.00 uur: 6 ritten per uur

- 18.00-20.00 uur: 3 ritten per uur

- 20.00-22.00 uur: 2 ritten per uur