Een brij van fietspaden, zebrapaden, autobanen en stoplichten. Het kruispunt net voorbij de spoortunnel in Nijmegen-West is een nauwelijks te ontwarren verkeersknoop. Dat moet anders, vindt de gemeente. Het omturnen van de Krayenhofflaan tot fietsstraat is een eerste stap.

De zogeheten vijfknoop in West moet voor niet-Nijmegenaren een beetje voelen als het Keizer Karelplein. Op het plein bij bakkerij De Bie lijkt het verkeer overal vandaan te komen. Waar je ook kijkt: fietsers, voetgangers en auto's. Hier vloeien Tunnelweg, Krayenhofflaan, Marialaan, Tweede Oude Heselaan en Koninginnelaan samen. Door de bouwplannen voor de stationsomgeving dreigt het er de komende jaren nóg drukker te worden. Daar wil het stadsbestuur wat aan doen en dus gaat het verkeersplein op de schop. Eerste stap is de transformatie van de Krayenhofflaan tot autoluwe fietsstraat. De weg wordt deels afgesloten voor motorvoertuigen of er komt eenrichtingsverkeer. Welke optie wordt gekozen, is nog onderwerp van discussie. Vermoedelijk vindt de ombouw van de Krayenhofflaan in 2024 plaats, maar een exacte planning is nog onbekend.