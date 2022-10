Kunstmatige intelligentie is bezig met een opmars. In Nijmegen is deze week een nationaal onderwijslab AI (artificiële intelligentie) geopend. De onderzoekers kijken naar mogelijkheden voor kunstmatige intelligentie in het onderwijs.

Veel mensen denken bij kunstmatige intelligentie aan robots, maar er is meer. Zo gebruikt Google AI tijdens zoekopdrachten en voor navigatiesystemen. In Nederland valt er nog veel te leren over het verantwoord inzetten van AI in het onderwijs. Daarom gaan scholen, wetenschappers en bedrijfsleven samenwerken. De overheid investeert 80 miljoen euro in het Nijmeegse lab.

De miljoenen komen uit het groeifonds van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het geld is toegekend voor een periode van tien jaar. De nieuwe onderzoeksomgeving is gevestigd aan de Radboud Universiteit.

"We gaan met scholen overleggen en kijken waar behoefte aan is. Zoals de AVI-leestoets. Met het toepassen van AI kunnen we onderzoeken of we leesvaardigheidstoetsen sneller of op een andere manier kunnen uitvoeren. Denk aan het volgen van een oogpatroon om te meten hoe kinderen technisch lezen", zegt Inge Molenaar. Zij is wetenschappelijk directeur van het nationaal onderwijslab AI.

Daarnaast wordt gekeken naar de gevolgen van al die vernieuwingen. "Want waar liggen de grenzen? Mogen we leergedrag van kinderen opnemen met geluid of video? Is dat ethisch verantwoord? Helpt het de leraren? Leren alle kinderen even goed of hebben sommigen iets bijzonders nodig?"

Het uiteindelijke uitgangspunt is dat AI een hulpmiddel kan zijn voor docenten en leerlingen. "Het is ook niet het geval dat leraren worden vervangen", zegt Molenaar. Door gebruik van AI in de klas is het juist de bedoeling dat ze meer tijd overhouden voor persoonlijke interactie met de leerlingen.