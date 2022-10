Bij een brand in een woning aan de Obrechtstraat in Nijmegen is woensdagochtend de bewoner van het huis om het leven gekomen.

Volgens een politiewoordvoerder werd de brand gemeld door een andere bewoner, een vrouw. Zij meldde dat er in de woning brand was ontstaan. Of zij gewond is geraakt, is nog niet bekend. De brandweer rukte rond 7.30 uur uit voor de brand.