In de Bottelstraat in het centrum van Nijmegen is maandagochtend een zeventienjarige inwoner van die stad met een scherp voorwerp gestoken. De jongen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling.

De politie kreeg even na 11.30 uur melding van een steekincident in de Nijmeegse Benedenstad. Waar in de straat het voorval precies heeft plaatsgevonden en waarmee is gestoken, is volgens een woordvoerder niet bekend. Ook naar de aanleiding van het incident is het volgens haar nog gissen. 'Het onderzoek loopt, dus meer informatie hebben wij op dit moment ook nog niet.' Ook hoe het met de zeventienjarige gaat, is niet bekend. De politie vraagt mensen die maandagmorgen iets opvallends hebben gezien, contact op te nemen.