Een fiets, een auto, een doffe dreun. Omwonenden van de St. Annastraat in Nijmegen hadden zondag meteen door dat het foute boel was. Bij een ongeluk op de kruising met de Archipelstraat, raakte een negentienjarige fietsster zwaargewond. Geneeskundestudenten schoten te hulp.

Het ongeluk was pas net gebeurd toen een derdejaars Geneeskundestudente de onheilsplek passeerde onderweg naar haar studentenhuis. Ze zag de aangereden fietsster buiten bewustzijn op de grond liggen en aarzelde geen moment. "Er waren nog geen mensen aan het helpen, dus ik ben er meteen naar toegegaan", zegt de 22-jarige van wie de naam bij de redactie bekend is.



"Er kwamen uit een woning vlakbij nog twee studentes naar buiten. Met zijn drieën hebben we de fietsster bijgestaan. Omdat het een hard ongeval was, konden we haar niet omdraaien. We hebben de ademhaling en bloedscirculatie gemonitord, terwijl we contact hielden met de alarmcentrale. Snel daarna was de ambulance er al. Ik denk niet dat onze hulp echt een reddende factor is geweest."

Wat er precies gebeurde in de ogenblikken voordat de studentes toesnelde, is nog niet duidelijk. Helder is wel dat de botsing plaatsvond nadat een twintigjarige Nijmegenaar met zijn auto via de Archipelstraat de St. Annastraat opdraaide. De bestuurder is aangehouden op verdenking van 'gevaarlijk rijgedrag', maar zit niet in de cel. Zijn rijbewijs werd wel ingenomen na het ongeval.

Waarom er sprake zou zijn geweest van gevaarlijk rijgedrag kan een politiewoordvoerder nu nog niet zeggen. "In het algemeen betekent dit, dat het rijgedrag van invloed kan zijn geweest op het ongeval. Bijvoorbeeld omdat iemand te hard heeft gereden", zo klinkt het.



Of de bestuurder ook in dit geval te hard heeft gereden, is onbekend. De politie stelt in ieder geval geen aanwijzingen te hebben voor alcohol- of drugsgebruik.

Het ongeval vond zondagavond rond de klok van negenen plaats. Omwonenden hoorden een flinke klap, die direct duidelijk maakte dat het ernstig was. De fietsster is met ernstig letsel afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar verblijft de negentienjarige Nijmeegse nog altijd.



De St. Annastraat bleef na het ongeval tot ongeveer middernacht gesloten voor onderzoek. De politie stelt nog druk bezig te zijn om de exacte toedracht te achterhalen. Behalve de fietsster is er bij het ongeluk niemand anders gewond geraakt.