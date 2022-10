Ruim drie maanden na zijn vermissing is het lichaam van Nijmegenaar Bert Huttinga eindelijk gevonden. Zoals gevreesd werd heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. Jagers vonden hem zaterdag in een bosje in het buitengebied van Winssen.

Voor zijn familie en vrienden komt hiermee een einde aan een lange zoektocht. De 53-jarige Bert Huttinga werd 10 juli voor het laatst gezien, en toen hij niet op zijn werk verscheen, werd in zijn woning een afscheidsbrief van 27 pagina's gevonden.

Daarin schreef hij onder meer dat hij in een straal van 8 tot 14 kilometer vanaf de wijk Wolfskuil in Nijmegen in het groen te vinden zal zijn. Ook schreef hij dat hij al jaren kampte met depressiviteit.

Dat hij nu eindelijk gevonden is, geeft de nabestaanden een dubbel gevoel: verdriet om de bevestiging dat Bert niet meer in leven is, opluchting dat aan de periode van onzekerheid een einde is gekomen.

Zoekacties

Vrienden, de politie en vrijwilligers van stichting Signi Zoekhonden zochten op meerdere plekken in de omgeving naar de verdwenen vrachtwagenchauffeur.

Ook werd zijn foto op pamfletten verspreid en werd via Facebook opgeroepen mee te helpen zoeken. Dat bericht werd veel gedeeld. Inmiddels is het voorzien van een korte update: 'Bert zijn lichaam is gevonden'.

Denkt u aan zelfdoding? Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat op 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113. Probeer te praten over uw gedachten met een vriend, familie of iemand anders die u vertrouwt, zoals uw huisarts.