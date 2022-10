De stijging van het aantal mensen dat besmet raakt met het coronavirus leidt in deze regio nog niet tot een grote toestroom aan patiënten in de ziekenhuizen. Extra maatregelen worden daar daarom nu nog niet getroffen.

Dat melden de ziekenhuizen CWZ en Radboudumc in Nijmegen en Maasziekenhuis Pantein in Beugen. De ziekenhuizen houden wel rekening met een nieuwe golf, maar de ervaring leert dat het meestal een paar weken duurt voordat een toename van het aantal besmettingen zich vertaalt in een stijging van het aantal ziekenhuisopnames.

In het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) lagen donderdag elf patiënten die besmet zijn met het coronavirus. "Ze liggen op verschillende afdelingen omdat ze wegens andere aandoeningen in het ziekenhuis zijn opgenomen", meldt een woordvoerder.

Op dit moment is het volgens haar niet nodig om extra maatregelen te treffen. De huidige hygiëneregels volstaan. "Ook het opzetten van een aparte corona-afdeling is nog niet nodig", zegt ze. "We zijn wel in voorbereiding om op te kunnen schalen als dat nodig is."

Ook bij Maasziekenhuis Pantein is er nog geen sprake van een golf. Het aantal patiënten met corona varieert per dag, maar gemiddeld zijn het er drie tot vier. 'Patiënten die (mogelijk) corona hebben, verblijven momenteel in de reguliere isolatiekamers. Deze capaciteit is op dit moment voldoende', meldt een woordvoerder.

Het Radboudumc hanteert als enige ziekenhuis in deze regio nog steeds de mondkapjesplicht voor iedereen. In het academische ziekenhuis liggen relatief veel patiënten met een kwetsbare gezondheid.

Ook in dit ziekenhuis is een toename van het aantal coronapatiënten. "Maar het lukt nog om ze op te nemen", meldt een woordvoerder.