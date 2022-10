NEC waarschijnlijk met dezelfde basis tegen Sparta, Sandler debuteert in wedstrijdselectie

NEC-trainer Rogier Meijer dubt na het teleurstellende gelijkspel van vorige week in eigen huis tegen Excelsior (1-1), waarin zijn ploeg opnieuw weinig kansen creëerde, over zijn aanvallende opties, maar hij houdt vermoedelijk vast aan hetzelfde elftal.

"We hebben verschillende opties voorin, maar ook het vertrouwen moet kunnen groeien", doelt Meijer onder anderen op Landry Dimata, Elayis Tavsan en Magnus Mattsson. "Het elftal van vorige week moet prima in staat zijn om meer kansen te creëren dan we hebben gedaan."

Sandler zou vorige maand op bezoek bij FC Utrecht (0-0) voor de eerste keer in de wedstrijdselectie van NEC zitten, maar hij liep op de afsluitende training een hamstringblessure op. De verdediger werd begin augustus transfervrij vastgelegd, maar had eerst wat tijd nodig om wedstrijdfit te worden.

NEC mist tegen Sparta nog wel Jordy Bruijn, Joris Kramer en Mathias de Wolf vanwege blessures. Andri Baldursson is hersteld van ziekte. Bruijn trainde vrijdag voor het eerst volledig met de groep. Kramer deed een deel met de groep mee.

NEC speelde de afgelopen zeven wedstrijden in de eredivisie gelijk en evenaart met een nieuwe remise tegen Sparta het record van uitgerekend Sparta in 1992. De Nijmeegse club staat na negen speelrondes op de tiende plaats met tien punten. Sparta is een van de revelaties dit seizoen op de zesde plek met veertien punten.

Sparta Rotterdam-NEC begint zondag om 12.15 uur op Het Kasteel en staat onder leiding van scheidsrechter Robin Hensgens, die voor de eerste keer in de eredivisie fluit.

Vermoedelijke opstelling NEC: Cillessen; Van Rooij, Márquez, Verdonk, El Karouani; Schöne, Proper, Tannane; Tavsan, Dimata, Mattsson.