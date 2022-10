Het fietspad op de Waalbrug in de richting van Nijmegen Noord, wordt van 24 oktober tot en met 16 december afgesloten. Het fietspad wordt namelijk omgebouwd is straks in twee richtingen te berijden. Dat gebeurt nu ook al, maar hoort eigenlijk niet.

Op dit moment wordt er veelvuldig spookgereden op de brug. Wie vanaf Nijmegen Noord via de brug de stad in wil, doet dat namelijk een stuk sneller door spook te rijden over de oostkant van de brug, met uitzicht op de Ooijpolder. Borden geven het eenrichtingsverkeer wel aan, maar niemand kijkt ernaar om. Om aan die situatie een einde te maken, wordt het fietspad verbouwd tot tweerichtingenpad. Om dat mogelijk te maken, loopt de baan aan het einde straks rechts om de bunker, richting de Turennesingel. Nu is dat nog linksom. De trap die daar nu ligt maakt plaats voor het nieuwe fietspad. Aan diezelfde Turennesingel wordt het fietspad verbreed tot aan het kruispunt met de Parmasingel, zodat er vanuit twee richtingen verkeer overheen kan. Fietsers die tijdens de werkzaamheden de stad in en uit willen, kunnen dat doen via het fietspad aan de westzijde. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen