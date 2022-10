Jack van Casteren begrijpt er niets van. Rond de herdenking van operatie Market Garden opende zijn historische werkgroep Heerlijkheden Overasselt een nieuwe wandelroute over de Tweede Wereldoorlog, met onder meer twee grote informatieborden. Eén ervan is nu spoorloos.

Van Casteren en werkgroepvoorzitter Hans van Lanen tonen zich geraakt door de diefstal van het informatiebord aan het Zwipperdonksestraatje, in de buurt van het bevrijdingsmonument met de parachutes. Op het bord staat het verhaal van de Amerikaanse en Poolse soldaten die in september 1944 op die plek met parachutes en zweefvliegtuigen landden om te helpen bij de bevrijding van de regio.

Bommenwerper

"Op het bord stond ook een QR-code voor meer informatie en zelfs een geluidsfragment. Op twaalf punten langs de wandelroute van 9 kilometer rond het dorp zijn zulke QR-codes te vinden en er waren twee borden met uitgebreidere informatie. Het andere staat nog bij het Hutsestraatje, waar in 1941 een bommenwerper op een boerderij neerstortte."

De Werkgroep Heerlijkheden Overasselt maakt deel uit van het Erfgoedplatform Heumen en organiseerde de komst van de route en de borden. "De informatieborden kostten 500 euro per stuk. En de houten standaards waarop ze rusten, maakten we zelf", aldus Van Casteren.

Schrapen

Van Lanen wijst op de kosten en de vele uren vrijwilligerswerk die in de wandelroute, de borden en de bijbehorende informatie (ook online) zitten. "Het geld hebben we bijeen gekregen via bijvoorbeeld de gemeente en bij het regioprogramma Vrijheid Rijk van Nijmegen. We hebben geen geld om direct een nieuw bord neer te zetten. We zullen weer moeten gaan schrapen."

Ook Van Lanen heeft geen idee wie achter de diefstal zit. "Misschien is het wel iemand die veel met het thema heeft. Of iemand ergert zich aan de aanwezigheid van verstorende elementen in het groen. Of het is gewoon baldadigheid, natuurlijk."

Meer bordjes weg

De heemkundigen deden de afgelopen jaren al meer ervaring op met verdwijnende borden. De werkgroep plaatste in en rond Overasselt en Nederasselt zo'n dertig gele metalen bordjes met historische perceelnamen. Ook daarop staan QR-codes, die wandelaars kunnen scannen voor meer informatie. Van zulke bordjes zijn er zeker negen door onbekenden van hun plek gehaald.

Van Lanen: "Vaak verdwijnen ze met paal en al. Het grote infobord dat nu weg is, was denk ik ook makkelijker te pakken omdat de grond nog niet hard was geworden."