De brandweer heeft in de nacht van zondag op maandag aan de Krekelstraat in Nijmegen zeer veel blusschuim nodig gehad om een autobrand te blussen.

Rond 04.00 uur werd de brand in de BMW gemeld bij de brandweer. Toen zij aankwamen, stond de achterkant van de auto al in lichterlaaie.

Binnen mum van tijd stond de hele auto echter in brand. Omdat er kans bestond dat de benzinetank lek zou raken, bluste de brandweer met schuim in plaats van water. Water zorgt er namelijk eerder voor dat eventuele gelekte benzine zich sneller verspreidt.

Al met al was de brandweer bijna een uur zoet met de brand. Een zee aan schuim achterlatend. De politie laat weten dat de auto vermoedelijk in brand gestoken is.