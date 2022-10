Het voormalig klooster en studiehuis van de Franciscanen aan Vermeerstraat wordt beschermd als gemeentelijk monument. De gemeente Nijmegen heeft een spoedprocedure in gang gezet omdat het pand te koop staat.

Buurtbewoners vreesden sloop en waren een petitie gestart. Die is de afgelopen weken door ruim drieduizend mensen ondertekend.

Nu stond het al in de gemeentelijke planning om het klooster in 2025 op de monumentenlijst te zetten. Vanwege de onrust heeft het stadsbestuur er vaart achter gezet. Bovendien is voor de eigenaar en toekomstige koper duidelijk dat de gemeente het pand wil behouden voor de stad. 'De bescherming betekent dat voor restauratie, sloop, verbouwing of andere wijziging vanaf nu een vergunning nodig is', schrijft het stadsbestuur.

Cultuurhistorische waarde

Het klooster met studiehuis is gebouwd in 1927 naar ontwerp van architect Zoetmulder. Het gebouw maakt deel uit van het religieus erfgoed van de gemeente Nijmegen. Het is kenmerkend voor het Rijke Roomse leven in Nijmegen begin 20e eeuw.

Na oprichting van de katholieke Radboud Universiteit verrezen overal in de stad kloosters en studiehuizen. Deze was van de Franciscanen en het studiehuis bood onderdak aan professoren en studenten. Het gebouw is een typisch voorbeeld van een zakelijk expressionistische bouwstijl en is nog grotendeels in oorspronkelijke staat.

De Franciscanen gaan het klooster verlaten en verkopen het pand. De verkoopprijs is zo'n 3,5 miljoen euro. De bestemming is breed, waardoor het klooster gebruikt kan worden voor cultuur en ontspanning, wonen, kantoren, dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen.

De buurt vreesde dat het pand onvoldoende beschermd zou zijn tegen sloop omdat het nog geen monumentenstatus heeft. Dat wordt nu gerepareerd. De gemeenteraad moet het besluit nog wel bekrachtigen.