Vanmorgen wordt een nieuwe poging gewaagd om de voormalige Nijmeegse kolencentrale met explosieven tegen de vlakte te werken. Vanaf 10.30 uur moeten de explosies afgaan, nu écht.

De operatie is hier straks live te volgen.

De verwachting van Engie, eigenaar van de centrale, is dat de weersomstandigheden vanaf 10.30 uur gunstig genoeg zijn om het ketelhuis en de machinekamer die nog overeind staan, te laten imploderen.

Donderdagavond was dat niet zo. De reden: wind. Die was niet te hard, maar juist te zacht. Bij de explosie komt een hoop stof vrij. Wanneer het te hard waait, kunnen omwonenden daar last van hebben. Bij te weinig wind blijft het stof hangen; ook niet de bedoeling.

Enkele tientallen toeschouwers stonden gisteravond uren te wachten op de explosie, die eerder op de dag al was uitgesteld van de ochtend naar de avond.

Ook donderdagavond werd er opnieuw geschoven met de tijd. Het neerhalen werd omstreeks 19:15 uur uitgesteld tot na 21.00 uur. Dat werd 21.30 uur. 'Half tien pas?' klonk er teleurgesteld vanuit het publiek. Uiteindelijk werd de explosie afgeblazen en uitgesteld. Teleurgesteld dropen de toeschouwers af.

Harde knallen

Hoe hard de explosies precies zullen klinken, kan de woordvoerder van energiereus Engie niet zeggen. Ze verwacht hardere knallen dan de vorige keren, maar de hinder blijft binnen de geldende grenzen.

Het slopen van de energiecentrale in Nijmegen-West is een project van de lange adem. Al sinds 2015 wordt eraan gewerkt. Eerst door de gebouwen stukje voor stukje af te pellen. Maar sinds er - na een dodelijk ongeval en een geschil tussen het toenmalige sloopbedrijf en eigenaar Engie - een nieuwe aannemer met de sloopkogel zwaait, door steeds een deel met explosieven neer te halen.

Meest spectaculaire moment was het neerhalen van de 155 meter hoge schoorsteen op 5 maart. Na enkele welgemikte explosies verdween de iconische blikvanger die dag uit de skyline van Nijmegen.