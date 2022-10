Patiënten van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen kunnen voortaan thuis al inchecken, voorafgaand aan hun bezoek aan een van de poliklinieken. Dat bespaart wachttijd in het ziekenhuis.

Voordeel is volgens het CWZ dat mensen thuis in alle rust hun gegevens kunnen controleren, zoals de personalia en de naam van hun huisarts of de verzekering. Zeker als iemand langere tijd niet in het Nijmeegse ziekenhuis is geweest, komt het voor dat gegevens zijn gewijzigd.



'Als dat niet wordt aangepast, dan kunnen uitslagen van onderzoeken en brieven bijvoorbeeld bij de verkeerde huisarts komen, terwijl de eigen huisarts niets ontvangt', meldt het ziekenhuis. 'Online inchecken is dus niet alleen sneller, maar zorgt ook voor bescherming van de privacy van de patiënt.'

Wie thuis incheckt, ontvangt daarna per e-mail een QR-code die vervolgens in het ziekenhuis bij een aanmeldzuil moet worden gescand. Die handeling verloopt veel vlotter dan het aanmelden op de traditionele manier.

Online inchecken is overigens niet verplicht, benadrukt het CWZ. Wie dat wil, kan zich gewoon op de oude manier blijven aanmelden. Daarvoor is dan wel een geldig legitimatiebewijs nodig.

Het CWZ heeft eerst op een aantal poliklinieken een proef gehouden met het online inchecken. Patiënten zijn gevraagd naar hun bevindingen. 'De mensen bleken het prettig te vinden om thuis in een rustige omgeving hun gegevens te controleren en het is dan snel gedaan', meldt het ziekenhuis. 'Omdat de reacties heel positief waren, voert het CWZ het online inchecken nu in voor het hele ziekenhuis.'