De huizenprijzen zijn in het derde kwartaal met 5,8 procent gedaald naar gemiddeld 425.000 euro. Nooit eerder daalden huizenprijzen volgens makelaarsvereniging NVM in één kwartaal zo hard. En het aantal huizen dat te koop staat stijgt enorm. NVM spreekt van 'een kentering'. In Arnhem/Nijmegen daalden de prijzen zelfs met 9,1 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal.

"De invloed van de gestegen hypotheekrente, de torenhoge energiekosten en inflatie halen de gekte uit de markt", zegt waarnemend NVM-voorzitter Lana Gerssen over de verkoopcijfers van het derde kwartaal.



Gemiddeld is een huis bijna 6 procent in prijs gedaald, in euro's werd een gemiddeld huis 23.000 euro goedkoper. De prijzen dalen bij ieder woningtype. Tussenwoningen en hoekwoningen daalden op kwartaalbasis 6,4 procent, een gemiddelde tussenwoning komt daarmee uit op 376.000 euro en een hoekwoning op 405.000 euro. De 2-onder-1-kapwoningen noteren een min van 5,7 procent ten opzichte van het tweede kwartaal en komen zo op een prijs van 458.000 euro.



De prijs van appartementen ging in een kwartaal tijd met een min van 5,9 procent naar 356.000 euro. Vrijstaande woningen blijken nog het meest prijsvast en daalden met 3,9 procent op kwartaalbasis naar gemiddeld 637.000 euro.



Plusje

Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar is er nog een miniem plusje van 2 procent, maar dat valt in het niet bij de prijsstijgingen in de jaren daarvoor met wel 20 procent.



Is het huis nog wel te betalen, vragen kopers zich af. Wie toch de sprong waagt, krijgt steeds meer keuze. Vergeleken met het derde kwartaal van vorig jaar groeide het aanbod met 80 procent. Bij de NVM-makelaars stonden aan het eind van het derde kwartaal 30.000 huizen te koop.



Onderhandelen

Kopers hebben weer ruimte om te onderhandelen. Niet alles wordt nog boven de vraagprijs verkocht. Ruim een derde ging beneden de vraagprijs weg. Gemiddeld werd er toch nog 3 procent boven de vraagprijs betaald, in het tweede kwartaal was dat nog 8 procent.



Nieuwbouw onttrekt zich aan de neergang. Een nieuwbouwwoning was in het derde kwartaal 496.000 euro, dat is een prijsstijging van 8 procent vergeleken met het derde kwartaal van 2021.

Gerssen: "De cijfers van het derde kwartaal 2022 wijzen erop dat de extreem verhitte markt van de afgelopen 1,5 jaar een keerpunt heeft bereikt. Daarbij is de prijsdaling die we nu van kwartaal op kwartaal hebben gemeten relatief bescheiden, afgezet tegen de extreme prijsstijgingen van de afgelopen kwartalen. Toch zijn we nog ver verwijderd van een normale markt. Daarvoor is het aanbod, zowel in aantal als soorten woningen, nog zeker niet toereikend."

Volgens de makelaarsvereniging is er momenteel een tekort van 300.000 woningen in Nederland. Gerssen: "Het aanbod op de woningmarkt groeit weliswaar maar dat doet het aantal huishoudens en daarmee de woningvraag ook."



Dat tekort is schier onoplosbaar. Volgens NVM komt de betaalbaarheid van nieuwbouw onder druk te staan door onder andere stijgende hypotheekrente en sterk oplopende grond- en bouwkosten. Bouwers proberen dat te pareren door kleinere appartementen te bouwen, terwijl de nieuwbouwkoper het liefst een eengezinswoning heeft. Dat wordt echter voor een groeiende groep onbetaalbaar.

Voorspeld

De kentering op de markt die NVM nu meet, was al voorspeld door economen. Op het moment dat de hypotheekrente richting de 5 procent komt, wordt het steeds lastiger om de financiering te regelen. Dit jaar is de hypotheekrente al met 3 procentpunt gestegen.

Makelaarsland, een van de grootste makelaarskantoren van Nederland, constateerde gisteren eveneens dat de woningmarkt afkoelt. Bij Makelaarsland wordt op nog maar 47 procent van de huizen overboden, terwijl dat vorig jaar nog bijna standaard was. "De afgenomen interesse van kopers is terug te zien in het percentage biedingen boven de vraagprijs", aldus Makelaarsland.

Vooral de hogere hypotheekrente speelt een rol. "Daarnaast hebben we te maken met stijgende energielasten. Dit speelt een steeds grotere rol in het koopproces. We zien dit onderwerp steeds vaker terugkomen in de gesprekken met onze klanten en merken dat kopers daardoor voorzichtiger worden."