Als de omstandigheden het toelaten, wordt vanavond wat nog rest van de voormalige kolencentrale in Nijmegen neergehaald met een serie explosies. Het is echter nog maar de vraag of de blow down doorgaat.

Sloopbedrijf Brown & Mason liet vanmorgen weten dat het met explosies neerhalen van de gebouwen op het Engie-terrein in Nijmegen niet eerder dan 20.00 uur gebeurt. Het sloopmoment is daarmee opnieuw uitgesteld. Aanvankelijk werd gemikt op donderdagochtend, twee dagen geleden is dit tijdvak verschoven naar vanavond ergens tussen 19.00 en 22.00 uur.

Weer uitgesteld

Ook dat gaat niet lukken. Het neerhalen is omstreeks 19:15 uur uitgesteld tot na 21.00 uur. Een woordvoerder laat weten dat het allerlaatste moment om 21:45 is. Als het dan niet lukt wordt het uitgesteld tot morgen. Het komt heel erg nauw; en dat ligt aan een combinatie van de windkracht, maar ook welke richting de wind op staat. Er mag bijvoorbeeld niet te weinig wind zijn omdat de stof dan blijft 'hangen', maar als er weer te veel wind staat hebben omwonenden er juist weer last van.

Afpellen van de gebouwen

Het slopen van de energiecentrale in Nijmegen-West is een project van de lange adem. Al sinds 2015 wordt eraan gewerkt. Eerst door de gebouwen stukje voor stukje af te pellen. Maar sinds er - na een dodelijk ongeval en een geschil tussen het toenmalige sloopbedrijf en eigenaar Engie - een nieuwe aannemer met de sloopkogel zwaait, door steeds een deel met explosieven neer te halen.

Meest spectaculaire moment was het neerhalen van de 155 meter hoge schoorsteen op 5 maart. Na enkele welgemikte explosies verdween de iconische blikvanger die dag uit de skyline van Nijmegen.

Vandaag zijn de laatste delen aan de beurt. Als de wind vanavond is gaan liggen, worden de katalysator en wat nog over is van de machinekamer in 10 seconden tijd tegen de grond gewerkt.

Harde knallen

Hoe hard de explosies precies zullen klinken, kan de woordvoerder van energiereus Engie niet zeggen. Ze verwacht hardere knallen dan de vorige keren, maar de hinder blijft binnen de geldende grenzen.

Om nieuwe problemen door stofoverlast voor te zijn - de vorige keer zorgde een neerdwarrelende stofwolk op het naastgelegen dorp Weurt voor behoorlijk wat schoonmaakkosten - worden extra maatregelen getroffen. Zo worden er extra sproeiers en waterzakken met een inhoud tot 6000 liter geplaatst. Het vrijkomende stof vormt hoe dan ook geen gevaar voor de volksgezondheid, omwonenden hoeven deuren en ramen niet te sluiten.

Toch wil Engie niet dat mensen op locatie komen kijken. Als alternatief biedt de energieleverancier een livestream die gratis te bekijken is, onder meer op deze website.

Mogelijk uitstel

Geïnteresseerden doen er goed aan de laatste berichten, onder meer op de website van de Gelderlander, te volgen; Engie beslist pas een kwartier van tevoren of de blow down definitief doorgaat. Bij te veel wind wordt de operatie uitgesteld. Eerst naar vrijdag (tussen 10.00 en 15.00 uur), vervolgens naar zaterdag (08.00 en 22.00 uur).

Verkeer in de buurt van het industrieterrein wordt tijdens de sloop omgeleid met borden en door verkeersregelaars.