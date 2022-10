Steffie van der Meijden uit Nijmegen is Leraar van het Jaar in de categorie speciaal onderwijs. Dat werd woensdag bekendgemaakt door onderwijsplatform Leraar24. Datt is de Dag van de Leraar, een internationale dag om waardering voor onderwijzers te tonen.

De leraar van het jaar wordt jaarlijks gekozen in de categorieën primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Steffie van der Meijden is mentorleraar aan het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) Heuvelrug College in Zeist. Eerder werkte ze voor ROC Nijmegen.

Uiteraard is ze opgetogen over haar uitverkiezing. "Ik krijg vaak de vraag of werken in het speciaal onderwijs niet pittig is. Daarom wil ik er juist voor zorgen dat iedereen ziet hoe fantastische deze doelgroep is. Je kan veel van hen leren. Bijvoorbeeld doorzetten, open en eerlijk zijn en elke dag als een nieuwe kans pakken."

Ze is niet alleen docent maar heeft ook de website onder-wijs.nl waarop ze adviezen, lezingen en lesmateriaal biedt. Ze wil startende collega's inspireren en bekendheid geven aan werken in het VSO.