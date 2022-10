Twee mensen zijn dinsdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de Van Apelterenweg in Nijmegen. Een bestuurder van een bezorgscooter kwam in botsing met een voetganger.

De aanrijding vond plaats op de kruising van de Van Apelterenweg met de Meijhorst. De voetganger is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van diens verwondingen is nog niets bekend. De scooterrijder raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een blaastest bleek negatief.

Omstanders boden eerste hulp, in afwachting van de hulpdiensten.