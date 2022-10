Op de rotonde op de Energieweg in Nijmegen is zondagmiddag een fietser aangereden. Ze sloeg hierbij over de kop.

Ze kwam op het wegdek terecht nadat ze over de kop sloeg. Met onbekend letsel is ze afgevoerd naar het ziekenhuis. De rotonde is enige tijd voor de helft afgesloten geweest vanwege het ongeval. De automobilist kon verder met zijn reis nadat hij een verklaring had afgelegd bij de politie.