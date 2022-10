Er gaat voorlopig geen trein of lightrail rijden tussen Nijmegen en Kleef. Dat hebben leden van de Euregioraad Rijn-Waal vorige week te horen gekregen bij een werkbezoek aan de Europese Commissie in Brussel.

Reactivering van het oude Duitse lijntje, waarvan de (verwaarloosde) rails nog grotendeels op het traject liggen, staat niet op de agenda van Europa.

"We kregen te horen dat eerst alle gemeenten het ermee eens moeten zijn, dan de provincie en het Rijk in Nederland en ook de Kreis en de deelstaat in Duitsland", vertelt Miengske Borremans, een van de raadsleden van Berg en Dal die namens die gemeente in de Euregioraad zit. "Voordat dat dat allemaal geregeld is, zijn we zeker tien jaar verder."

Duitsers enthousiast, Nederlanders kritisch

Het enthousiasme bij enkele Duitse overheden is weliswaar groot zoals bij de Kreis Kleef en Deelstaat Noordrijn-Westfalen, maar in Nederland is er voornamelijk weerstand. Dat is in Brussel bekend. De gemeente Berg en Dal is zelfs mordicus tegen, omdat de meeste politici en bestuurders niet willen dat het dorp Groesbeek weer door een werkende spoorverbinding doorsneden gaat worden. In het coalitieakkoord van het nieuwe college van dit jaar staat zelfs expliciet dat er geen ambtelijke uren in reactivering wordt gestoken.

Ook de provincie Gelderland vindt zo'n nieuwe spoorverbinding een slecht idee, liet zij eerder weten. Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat was deze zomer ook heel duidelijk toen er Kamervragen werden gesteld over een mogelijke reactivering: 'In het verleden is meermaals door de regio bekeken of reactivering van de spoorlijn een passende maatregel zou kunnen zijn. Zo is in 2013 en 2018 gekeken naar onder meer de reizigersaantallen. Toen is geconstateerd dat die te beperkt zijn.' Ook voorspelde de staatssecretaris een reeks knelpunten.

Er is daarom eerder voor gekozen de busverbinding met Groesbeek en Kleef te verbeteren. Langs de oude spoorlijn ligt inmiddels een snelfietspad tot aan Kleef.