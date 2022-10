Bij een eenzijdig ongeval op de Thornsestraat N840 in Persingen, heeft een automobilist zaterdagochtend meerdere verkeersborden geraakt. Uiteindelijk eindigde het voertuig in een weiland.

Rond 11.30 uur ging het mis voor de bestuurder. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De brandweer hoefde uiteindelijk niet te komen.

De vrouw is met onbekende verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe de automobilist van de weg is geraakt.