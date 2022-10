De politie heeft na publicaties in de media geen nieuwe tips binnengekregen over de bomexplosie bij het huis van Frans en Korrie uit Nijmegen. De aandacht voor hun zaak doet het stel goed, zo laat Frans weten.

Mogelijk gaat de politie op een later moment nog aandacht voor de zaak vragen via het programma Opsporing Verzocht. Dat laat een politiewoordvoerder desgevraagd weten.

Frans en Korrie zijn hoe dan ook blij dat ze deze week hun verhaal hebben kunnen doen, vertelt Frans vrijdag. Het stel deed uit de doeken dat zij en hun dochter al maandenlang op verschillende manieren worden geterroriseerd en welke impact dat op het gezin heeft.

"Het doet ons goed om te zien dat jullie verhaal door veel mensen gelezen wordt. In de reacties tonen mensen hun emoties en verbijstering. Daardoor voelt het alsof we niet meer alleen staan. Om te zeggen dat het therapeutisch werkt gaat wat ver, maar het lucht wel op."

Uit hun omgeving bleef het deze keer rustig, in tegenstelling tot het eerste artikel over de zaak. "Toen kwam het nieuws ook voor onze naasten als een grote verrassing. Deze keer hebben we iedereen ingelicht."

Het stel hoopt dat de hernieuwde aandacht voor de terreur vooral hun dochter in bescherming zal nemen. "Daar is het ons om te doen: de schade voor haar beperken."

Daarnaast hoopt en verwacht Frans dat er wat bij de dader(s) gaat knagen, nu duidelijk is dat er een gezin in het huis woont.