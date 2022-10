ProRail heeft vrijdagmiddag rond 15.30 uur het treinverkeer tussen Oss en Nijmegen stilgelegd. De spoorbeheerder deed dit omdat er een melding was binnengekomen dat een schip tegen een spoorbrug in Ravenstein was gevaren.

Na inspectie bleek de melding niet te kloppen, meldt ProRail. Het treinverkeer is rond 17.45 uur weer opgestart. De melding van de aanvaring kwam rond 15.30 uur binnen, waarna de spoorbeheerder het treinverkeer stil legde en een inspecteur ter plaatse stuurde. "Na dit soort meldingen staat veiligheid voorop", licht ProRail-woordvoerder Jacqueline Toonen toe. "De kapitein verklaarde dat hij in een heel langzaam tempo onder de brug door voer. Hij deed dat omdat hij wist dat er weinig speelruimte was. Omstanders zagen het schip onder de brug en dachten dat het vast zat." Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen