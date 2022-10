Het Radboudumc houdt zondag open dag. Van 12.00 tot 17.00 uur kan iedereen in meerdere gebouwen een kijkje nemen.

Zo is de 'high level isolation unit' te bezoeken, waar patiënten met zeer besmettelijke ziekten zoals ebola verpleegd kunnen worden. Ook de afdeling tandheelkunde, die zestig jaar bestaat, zet de deuren open. Een rondleiding op het helikopterdek behoort ook tot de mogelijkheden.

Het Radboudumc doet met de open dag mee aan het landelijke Weekend van de Wetenschap. Jong en oud kan gedurende de hele middag ervaren en ontdekken met als thema 'Doen, ervaren, leren'. Het programma bevat onder meer wetenschappelijke minicolleges en een informatiemarkt.

Ook zijn er allerlei activiteiten zoals zwemmen in het IC-bad, een 'plasparcours' voor kinderen, 'bloed' doneren bij de Biobank, gamen bij Genetica en een DNA-armband maken.

Verder is er een kindercollege over angst en vertrouwen. Ook zijn er bijvoorbeeld reanimatietrainingen met een VR-bril en zijn er rondleidingen in het Anatomisch Museum.

Het complete programma staat op de website van het Radboudumc.