Een 57-jarige vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt in een appartement in de Nijmeegse wijk Tolhuis. De politie begon in de namiddag een onderzoek in huis om uit te zoeken wat er precies gebeurd is en om een misdrijf uit te sluiten.

De partner, bewoner van het appartement en in het huis aan de 78e straat Tolhuis aanwezig, is niet aangehouden en wordt vooralsnog niet gezien als verdachte. Dat laat een woordvoerder weten. De partner heeft 112 gebeld om de hulpdiensten te waarschuwen. "Het is niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Dat hopen we met aanvullend onderzoek duidelijk te krijgen", aldus licht een politiewoordvoerder toe waarom er verder onderzoek plaatsvindt. Aanvankelijk zou er een zogeheten PD-unit komen, maar die komt er volgens een woordvoerder toch niet. De brandweer moest na de melding uitrukken om de gewonde vrouw per brancard af te kunnen voeren. Omdat er geen lift in het appartementengebouw, een complex van woningcorporatie Talis, aanwezig is en de vrouw om medische redenen horizontaal vervoerd moest worden, werd een kraanwagen ingezet. Daarmee kon de vrouw per brancard via het balkon van de woning op de eerste verdieping naar beneden worden gehaald.