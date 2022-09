Hectiek in Nijmegen. Enkele politiewagens, bijgestaan door een helikopter, hebben vrijdagochtend een automobilist achtervolgd die op volle snelheid de stad inreed. Uiteindelijk is hij na een crash klemgereden.

De bestuurder negeerde op de A73 rond 10.30 uur een stopteken van de Landelijke Eenheid en trapte het gaspedaal in, waarop een achtervolging ontstond.

Met volle snelheid reed de automobilist Nijmegen in. Een aantal politiewagens van de Nijmeegse politie voegden zich daar bij de achtervolging. Ook vloog een politiehelikopter mee.

De man reed via de Paul Krugerstraat Heseveld in en raakte in de Venusstraat van de weg. Daar reed hij op de hoek met de Planetenstraat een lantaarnpaal uit de grond. Hij werd vervolgens klemgereden door politiewagens. De man is opgepakt.

De politie heeft de straat afgesloten voor onderzoek.