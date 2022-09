Wandelingen door Nijmeegse wijken en onderweg genieten van gedichten, muziek, vertellingen en andersoortig vermaak. Zaterdag wordt voor de elfde keer de Nacht van de Ommetjes gehouden.

Ditmaal zijn in dertien wijken wandelingen te maken. De stichting achter het evenement wil met de ommetjes het contact tussen buren stimuleren, door ze gezamenlijke activiteiten te laten organiseren, uitvoeren én bijwonen.

Iedere wandeling start om 20.00 uur en duurt twee tot 2,5 uur. Na afloop kunnen wandelaars genietend van een drankje met elkaar napraten.

Het aantal deelnemers verschilt sterk per tocht. Telt een bescheiden of beginnend ommetje zo'n 35 wandelaars, in Nijmegen-Oost gaan zaterdag 220 lopers van start.

Iedereen kan gratis deelnemen aan een van de tochten, al vraagt de organisatie wel om een vrijwillige financiële bijdrage. Vooraf inschrijven is verplicht en kan door het invullen van een formulier op nachtvandeommetjes.nl. Ook rolstoelers met een begeleider zijn welkom.

Enkele van de dertien Ommetjes zitten al aan het maximumaantal deelnemers.