De politie is op zoek naar Joyce Peters (44) uit Nijmegen. 'We maken onze ernstige zorgen over haar', schrijft het Nijmeegse team deze donderdag op Facebook.

Peters is sinds vorige week donderdag vermist. Ze vertrok vanuit het Willemskwartier. Op de dag van haar verdwijning droeg ze een witte halflange jas, een donkere spijkerbroek, zwarte schoenen en een blouse. Waarschijnlijk had ze ook een bruine tas bij zich. De politie hoopt dat mensen die meer weten over haar vermissing, contact opnemen via het algemene nummer (0900-8844). Wie Peters ziet of weet waar ze is, wordt aangeraden om 112 te bellen. Nijmegen Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Nijmegen