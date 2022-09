De 34-jarige Nijmegenaar Ali A. is door de Zutphense rechtbank veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor poging tot moord op zijn voormalige compagnon in de Nijmeegse drugshandel, Ali J.

De twee plaatsgenoten waren enige tijd vrienden van elkaar, maar kregen een langslepende ruzie over hun gezamenlijke drugshandel. Uiteindelijk leidde dat ertoe dat de twee elkaar op 1 januari dit jaar, 's avonds laat, troffen op een parkeerplaats aan de Ruys de Beerenbrouckstraat in Nijmegen.

De 34-jarige Nijmegenaar opende meteen na aankomst vanuit zijn auto het vuur op zijn voormalige partner. Omdat deze direct vol gas gaf, bleef het bij één schot dat insloeg aan de achterkant van de auto.

Bij het vonnis van zes jaar celstraf, met aftrek van voorarrest, zegt de rechtbank rekening gehouden te hebben met het feit dat de verdachte niet eerder met de politie in aanraking is geweest voor verboden wapenbezit en vuurwapengeweld.

Schrik aanjagen

Tijdens de rechtszitting in Zutphen, twee weken geleden, verklaarde de schutter dat hij zijn opponent slechts schrik aan had willen jagen. Na zijn aanhouding begin dit jaar ontkende hij zelfs nog de schutter te zijn. Mede door de vondst van schotresten in zijn auto gaf de in Turkije geboren verdachte voor de rechter alsnog toe geschoten te hebben, maar louter omdat zijn voormalige compagnon hem bedreigde.

De officier van justitie had om zeven jaar celstraf gevraagd, mede omdat de verdachte weigert mee te werken aan het opstellen van een psychologisch rapport over hem. De veroordeelde Nijmegenaar moet ook nog 400 euro materiële schade betalen aan het slachtoffer en 5000 euro smartengeld.