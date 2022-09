Op de Voorstenkamp 18e straat in Nijmegen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een autobrand gewoed. Daarbij zijn twee auto's verwoest. Een man van 34 uit Nijmegen is op heterdaad aangehouden voor brandstichting.

Twee jaar geleden gingen op dezelfde parkeerplaats vier auto's in vlammen op.

De brand woedde rond 5.00 uur in de ochtend, waarbij enkele kleine knallen te horen waren. De brandweer kwam snel ter plaatse om het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de aangestoken auto in vlammen op ging. Ook de naast geparkeerde auto liep flinke schade op.

Weer brand op dezelfde parkeerplaats

Op dezelfde parkeerplaats als waar nu brand woedde, brandden in 2020 vier auto's af. Ook toen vloog er in de vroege ochtend één auto in de brand, waarna het vuur oversloeg. De buurt reageerde geschokt op die branden. "Er is destijds onderzoek gedaan in de zaak en er waren te weinig aanwijzingen of informatie om de zaak op te lossen. Er zijn toen dus geen aanhoudingen verricht", laat een woordvoerder van de politie weten.

"Het onderzoek naar dit incident loopt, er is niets te zeggen over mogelijke verbanden tussen deze branden, daar is het echt nog te vroeg voor."

Aanstekers gevonden

De politie heeft op heterdaad een 34-jarige verdachte uit Nijmegen kunnen aanhouden. Hij zit op dit moment nog vast. Op de locatie van de brand wordt sporenonderzoek gedaan. Daarbij zijn enkele aanstekers gevonden.