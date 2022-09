Tijdens werkzaamheden bij de Waalsprong in Nijmegen zijn onderzoekers gestuit op wat nu een sauna uit de bronstijd blijkt te zijn.

De vondsten werden twintig jaar geleden gedaan bij werkzaamheden voor woningbouw, nu blijkt na uit uitgebreid onderzoek van gemeentearcheologen dat het een sauna betreft, met zweethutten en koudwaterbaden.

Uniek voor Europees vasteland

Een dergelijke sauna uit deze tijd is uniek voor het Europese vasteland, zo stelt de gemeente. "Zulke vroege sauna's zijn in Europa alleen bekend uit Groot-Brittannië en Ierland", vertelt een woordvoerder.

Waar de sauna precies gevonden is, is niet helemaal duidelijk en ook weten de onderzoekers niet wie er 36 eeuwen geleden gebruik van maakte.

Bijzondere vondsten

De sauna was ingericht op een open plek in een eikenbos, langs een dode rivierarm en bestond uit vele honderden kleibollen die werden verhit. Deze zijn teruggevonden. In de bedding van de sauna lag een maalsteen met een bronzen dolkje erbij. Het zijn bekende offerrituelen uit de bronstijd.

Andere vondsten op de locatie zijn scherven van aardewerk, een bronzen bijlfragment, dierlijke resten en bewerkt vuursteen. Zelfs hoefsporen van duizenden jaren oud zijn teruggevonden. Mogelijk waren deze van dieren die bij de sauna geofferd werden.