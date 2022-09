Een aantal uiterwaarden bij Nijmegen is volgens Rijkswaterstaat te dicht begroeid met bomen en struiken. Dat vormt een risico bij hoogwater. Daarom gaat Staatsbosbeheer binnenkort een klein deel van de begroeiing weghalen of snoeien.

Het gaat om uiterwaarden in het gebied Gelderse Poort, waaronder de Stadswaard, de Oude Waal, de Bisonbaai en de Millingerwaard. Hier groeien inmiddels zoveel bomen en struiken dat dit bij hoogwater een goede doorstroming richting zee kan belemmeren en het water kan opstuwen.

Hoeveel er in uiterwaardgebieden mag groeien is vastgelegd in de zogenoemde Vegetatielegger van Rijkswaterstaat. Omdat de genoemde gebieden hier nu niet aan voldoen, is Staatsbosbeheer wettelijk verplicht het teveel aan begroeiing weg te halen.

Staatsbosbeheer gaat binnenkort met de werkzaamheden beginnen. De uiterwaarden blijven ondertussen toegankelijk voor publiek, maar het advies is om in verband met de veiligheid ruim voldoende afstand te houden. De werkzaamheden gaan ongeveer twee maanden duren. Het gezaagde hout wordt versnipperd en afgevoerd.