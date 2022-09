De luchtmacht oefent komende week met haar gevechtshelikopters in de Achterhoek, rond Arnhem en Nijmegen, in de Liemers, Gelderse Vallei en Rivierenland.

Het Defensie Helikopter Commando traint komende week op vier plekken in het land in het kader van de oefening 'Warhammer'. Vliegende eenheden en grondeenheden trainen dan hun samenwerking.



Op donderdag 29 september van 09.00 tot 23.00 uur wordt getraind in onze regio, tussen de Duitse grens en Utrecht en Apeldoorn en de Waal.