Naar aanleiding van de dodelijke steekpartij op Plein 1944 heeft burgemeester Bruls zes jongeren uit een overlastgevende groep een gebieds- en groepsverbod opgelegd voor een groot deel van de Nijmeegse binnenstad. Verder raadt de burgemeester iedereen sterk af dit weekend naar een herdenking op het plein te komen.

Het gebieds- en groepsverbod betreft volgens de burgemeester zes jongeren die betrokken waren bij overlast- en geweldsincidenten in en rond het centrum van Nijmegen. Het verbod geldt voor een periode van drie maanden.

Deze jongeren mogen zich in deze periode tussen 12.00 en 6.00 uur niet meer laten zien in het centrum, in en rond het Kronenburgerpark en op of rond de Oranjesingel.



In deze gebieden mogen ze de komende drie maanden, gedurende de hele dag, ook niet met meer dan drie personen op een publiek toegankelijke plaats aanwezig zijn zonder redelijk doel.

Vrienden- en kennissen van de 21-jarige Robel, het slachtoffer van de steekpartij vorige week, willen juist mogelijk deze zaterdag een herdenkingsbijeenkomst houden op Plein 1944. De gemeente laat weten dat er geen herdenking is aangemeld, maar dat ze er wel signalen over hebben ontvangen.



Burgemeester Bruls is daar niet blij mee en doet een beroep op mensen om niet te komen. Dit omdat de politie bij een eerdere bijeenkomst een wapen aantrof en hij dit weekend de rust in de stad wil bewaren.