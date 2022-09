De fietser die donderdagavond bij een aanrijding met een lijnbus in Nijmegen om het leven kwam blijkt een 62-jarige man uit Groesbeek te zijn. Het ongeluk gebeurde even voor 20.45 uur op de Wijchenseweg in Nijmegen.

Hulpdiensten rukten massaal uit maar de hulp kwam te laat voor het slachtoffer, liet een woordvoerder van de politie gisteren weten. De politie meldt nu dat het onderzoek naar het tragische ongeval nog loopt. Voor betrokkenen en getuigen is Slachtofferhulp ingeschakeld. Onduidelijk is wat er precies is gebeurd. Het tragische ongeval gebeurde ter hoogte van de woonboulevard. De lijnbus stond gisteren nog tot laat met een duidelijk zichtbare, kapotte ruit bij de plek van het ongeval.