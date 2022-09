Een fietser is donderdagavond overleden door een aanrijding met een lijnbus in Nijmegen. Het ongeluk gebeurde even voor 20.45 uur op de Wijchenseweg.

Hulpdiensten rukten massaal uit maar de hulp kwam te laat voor het slachtoffer, een man, bevestigt een woordvoerder van de politie.



Het is kort na het incident volgens de woordvoerder nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.