In verschillende gebouwen van het Radboudumc is donderdag urenlang sprake geweest van een stroomstoring. De storing ontstond rond 13.00 uur door werkzaamheden waarbij een kabel beschadigd raakte.

De stroom viel daardoor uit. Een groot deel van het Nijmeegse ziekenhuis moest daarom tijdelijk overgaan op noodstroom.

Zorg niet in gevaar

De zorg voor patiënten is niet in gevaar gekomen. "Zij hebben hier gelukkig maar weinig hinder van ondervonden", liet een woordvoerder van het ziekenhuis weten. "Het belangrijkste is: daar waar stroom écht nodig was, hadden we ook stroom beschikbaar. Wel deden bijvoorbeeld lichten het niet overal. Ook zijn de koffieautomaten in delen van het ziekenhuis een tijdlang niet in gebruik geweest door de storing."

Ook de pinautomaten en de watervoorziening deden het op verschillende plekken in het ziekenhuis niet. Bij de automaat in de parkeergarage zorgde de stroomuitval eveneens voor problemen.

Stroom

Specialisten rukten direct uit om de stroomvoorziening te herstellen. Dat ging niet vanzelf. Tegen half vier was in sommige gebouwen de reguliere stroom beschikbaar. De stroomvoorziening was daarna geleidelijk ook in de andere gebouwen weer in orde. Alle problemen waren tegen kwart over vier verholpen.

Het is de tweede grote stroomstoring in korte tijd. Enkele weken geleden was het ook al raak. Toen niet in het ziekenhuis, maar op de universiteit. Universiteitsgebouw Berchmanianum van de Radboud Universiteit moest zelfs ontruimd worden en was de hele dag gesloten. Zo'n tweehonderd medewerkers moesten op zoek naar een andere plek om te werken.